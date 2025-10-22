Polizei in Altenriet: Sohn greift Mutter an – Zeugen hören Hilfeschreie und wählen Notruf

1 Die Polizei musste die Schwerverletzte reanimieren, bevor sie in eine Klinik gebracht wurde. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Ein 31-Jähriger hat am Montagmittag in Altenriet (Kreis Esslingen) seine Mutter lebensgefährlich verletzt. Er wurde in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert.











Ein 31-Jähriger hat am Montagmittag seine 66 Jahre alte Mutter in Altenriet (Kreis Esslingen) angegriffen und so schwer verletzt, dass sie von Polizei und Notarzt reanimiert werden musste. Zeugen hatten zuvor Hilferufe der Frau gehört und den Notruf gewählt, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit.

Der 31-Jährige sei beim Eintreffen der Einsatzkräfte zunächst geflüchtet, konnte kurz darauf aber festgenommen werden. Weil er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Klinik für forensische Psychiatrie eingeliefert.

Die Frau musste in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Den Angaben zufolge hatten die Beamten sie vor Ort durch eine Terrassentür leblos am Boden liegen sehen. Sie schlugen daraufhin die Scheibe ein und begannen mit der Reanimation der schwer verletzten Frau. Die Polizei ermittelt gegen den 31-jährigen Deutschen nun wegen versuchten Totschlags.