Polizei in Altbach: Unbekannte brechen in Mehrfamilienhaus ein

Unbekannte brechen in Mehrfamilienhaus ein

Polizei in Altbach

1 Die Polizei sucht weitere Zeugen des Vorfalls. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Einbrecher sind am Montag in Altbach in ein Mehrfamilienhaus eingestiegen. Sie erbeuteten Bargeld, ein Anwohner beobachtete zwei Verdächtige.











Offenbar zwei Einbrecher haben am Montag in Altbach (Kreis Esslingen) zugeschlagen. Nach Angaben der Polizei beobachtete ein Zeuge die Männer, wie sie sich an weiteren Häusern zu schaffen machten.

Zunächst waren die Beamten gerufen worden, weil zwischen 12.30 Uhr und 14.45 Uhr Unbekannte die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Ludwigstraße aufgebrochen hatten. Sie brachen außerdem die Tür einer Wohnung auf und durchsuchten diese. Dabei stahlen sie Bargeld und hinterließen einen Schaden von etwa 3000 Euro.

Bei einer Befragung der Anwohner durch die Polizei stellte sich dann heraus, dass ein Zeuge zwei Männer gesehen hatte, die sich um die Mittagszeit in der Straße an zwei weiteren Mehrfamilienhäusern zu schaffen gemacht haben könnten. Einer der beiden Männer wird als etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben. Er hatte einen dunklen Vollbart und war mit einer schwarzen Basecap bekleidet. Sein schmalerer Begleiter war rund 1,85 bis 1,90 Meter groß und hatte kurze dunkle Haare. Er trug eine helle, vermutlich beigefarbene Wildlederjacke mit weißem Fellkragen. Unter der Telefonnummer 071 53/ 30 70 bittet die Polizei um weitere Hinweise.