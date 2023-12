Polizei in Aichtal: Alarmanlage vertreibt Einbrecher

1 Als der Einbrecher über eine Terrassentür in das Haus eindringen wollte, ging eine Alarmanlage los. (Symbolfoto) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Am Mittwochabend hat eine Alarmanlage in Aichtal (Kreis Esslingen) dafür gesorgt, dass ein Einbrecher die Flucht ergriff. Der angerichtete Schaden steht noch nicht fest.











Offenbar wurde am Mittwochabend in Aichtal (Kreis Esslingen) ein Einbrecher durch eine Alarmanlage vertrieben. Gegen 20 Uhr drang der Kriminelle laut Polizei zunächst in den Garten eines Wohnhauses in der Haldenstraße ein und entfernte den leicht zugänglichen Bewegungsmelder der Lichtanlage. Dann versuchte er, gewaltsam durch die Terrassentür ins Gebäude einzudringen. Dabei wurde die Alarmanlage ausgelöst, woraufhin er ohne Beute die Flucht ergriff. Es sind noch keine Informationen über den entstandenen Sachschaden bekannt. Die Polizei ermittelt