1 Die Polizei ermittelt zu mehreren Einbrüchen im Kreis Esslingen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Unbekannte sind am Wochenende im Kreis Esslingen jeweils über eine eingeschlagene Scheibe in eine Metzgerei und in eine Auto eingebrochen. Die Einbrecher stahlen Münzgeld und eine Handtasche.















Am Wochenende kam es im Kreis Esslingen zu mehreren Einbrüchen. Wie die Polizei berichtet, sind in Reichenbach Unbekannte über eine Scheibe in eine Metzgerei in der Hauptstraße eingestiegen. Demnach hat der Einbrecher zwischen Samstag um 15.30 Uhr und Sonntag um 7.20 Uhr eine Scheibe zerstört und sich so Zugang zum Gebäude verschafft. in der Metzgerei stahl er einen geringen Bargeldbetrag aus der Kasse, die gewaltsam geöffnet wurde. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. Die Beamten des Filderstädter Polizeireviers sind dagegen auf der Suche nach einem Unbekannten, der am Sonntag gegen 17.30 Uhr innerhalb von wenigen Minuten eine Handtasche aus einem vor einer Bäckerei geparkten Wagen gestohlen hat. Auch in diesem Fall zertrümmerte der Täter eine Scheibe und griff so ins Innere des Wagens, wo die Tasche abgelegt war. Er entkam unerkannt.