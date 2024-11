Polizei im Kreis Esslingen: 60-Jährige begeht erneut betrunken Unfallflucht – und wird gefasst

1 Ein Alkoholtest der Polizei ergab einen Wert über 3,5 Promille. (Symbolfoto) Foto: dpa/Heiko Becker

Eine Frau, die bereits am Sonntag offenbar betrunken einen Unfall verursacht hat und davongefahren ist, hat nun offenbar weitere Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei beschlagnahmte am Montag ihren Wagen.











Link kopiert

Die Polizei hat am Montag das Auto einer Frau beschlagnahmt, die in den vergangenen Tagen unter Alkoholeinfluss mehrere Unfälle im Kreis Esslingen verursacht und danach davon gefahren sein soll. Die Polizei stellte einen Atemalkoholwert von 3,5 Promille fest, berichtet ein Sprecher.

Die 60-Jährige stieß am Montagnachmittag in der Plieninger Straße in Bernhausen mit dem Mercedes eines 38-Jährigen zusammen. Danach fuhr sie weiter in Richtung Neuhausen und beschädigte dabei ein weiteres Fahrzeug. In Neuhausen konnte die Polizei die Frau stoppen, nachdem der Mercedes-Fahrer ihr gefolgt war. Als die Beamten die Frau kontrollierten, konnte sie sich kaum auf den Beinen halten. Ein Alkoholtest ergab über 3,5 Promille. Sie musste eine Blutprobe abgeben.

Frau unter Verdacht für weitere Schäden

Ihren Führerschein hatte die Polizei bereits am Sonntag beschlagnahmt, nachdem die Frau an einer Tankstelle in Neuhausen ein anderes Auto beschädigt hatte. Auch nach diesem Unfall war sie zunächst davon gefahren. Nun beschlagnahmte die Polizei ihren Wagen. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Frau am Montagvormittag auch in Denkendorf und Scharnhausen weitere Schäden an geparkten Fahrzeugen verursacht haben könnte.