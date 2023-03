1 Seit den Schusswechseln in Plochingen und Reichenbach am 25. Februar führt die Polizei regelmäßig Kontrollen durch (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Die Aktion gehört zu einem Maßnahmenpaket der Polizei nach den Schusswechseln in Plochingen und Reichenbach am 25. Februar. Am Dienstagabend war Esslingen-Zell mit einer Großkontrolle an der Reihe.















Link kopiert

Was ist da passiert? Einige Verwunderung und Neugierde riefen am späten Dienstagabend die Kontrollen hervor, welche die Polizei mit einem Großaufgebot am Kreisverkehr Bachstraße/Hauptstraße in Esslingen-Zell durchführte. Wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, finden seit den Schüssen in Plochingen und Reichbach vom 25. Februar täglich Kontrollen an wechselnden Orten in der ganzen Region und im weiteren Umfeld statt. „Jeden Tag sind verstärkte Kräfte mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei im Einsatz. Zu den Fahndungsmaßnahmen gehören auch die intensiven Kontrollen“, sagte die Sprecherin. „Wir sind flexibel im Raum präsent und wollen auf diese Weise auch das Sicherheitsgefühl der Bürger stärken.“

„Keine Auskunf über laufende Ermittlungen“

Ob die Aktionen bereits zu Ermittlungserfolgen geführt haben oder ob die Kontrollorte im Zusammenhang mit konkreten Verdachtsmomenten stehen, gibt die Sprecherin nicht preis. „Wir erteilen keine Auskunft über laufende Ermittlungen.“ Nichts zu tun hat die Kontrolle in Zell jedenfalls mit der bundesweiten Reichsbürger-Razzia am Mittwoch, bei der in Reutlingen ein Polizist durch Schüsse leicht verletzt wurde.