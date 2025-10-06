1 Eine 35-Jährige ist in Filderstadt festgenommen worden. (Symbolfoto) Foto: Soeren Stache/dpa

Uneinsichtig hat sich eine 35-Jährige in Filderstadt (Kreis Esslingen) gezeigt: Trotz Eingreifens der Polizei hörte sie wohl nicht auf, Passanten anzupöbeln und wurde festgenommen.











Eine Nacht hinter den Gittern des Polizeireviers Filderstadt musste eine 35-Jährige verbringen. Wie die Polizei berichtet, war die Frau am Sonntagabend nach mehrfachen Pöbeleien in der Tübinger Straße in Bernhausen in Gewahrsam genommen worden.

Gegen 20 Uhr seien die Einsatzkräfte an den Bahnhofsvorplatz gerufen worden, wo die 35-Jährige fortlaufend Passanten belästigt habe. Die Beamten sprachen daraufhin dem Bericht zufolge einen Platzverweis gegen sie aus.

Alkoholisierte Frau pöbelt erneut und landet im Arrest

Doch nur 15 Minuten später sei die Frau zurückgekehrt und habe in aggressiver Weise die Kunden in einem Schnellimbiss angepöbelt. Eine Polizeistreife habe daraufhin die stark alkoholisierte Frau in Gewahrsam genommen. Sie habe die Nacht im Ortsarrest des Polizeireviers Filderstadt verbracht.