Polizei: Gegen Betonpfeiler gerast: Zwei Tote bei Lastwagenunfall

Ein Lastwagen rammt den Betonpfeiler einer Schilderbrücke auf der A2, zwei Menschen sterben.

Schwerer Unfall auf der Autobahn 2 bei Auetal: Ein Lastwagen fährt frontal gegen den Betonpfeiler einer Schilderbrücke. Es gibt Tote.











Auetal - Bei einem schweren Lastwagenunfall auf der Autobahn 2 in Niedersachsen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Toten seien der 59 Jahre alte Fahrer des Transporters und eine zweite Person, deren Identität noch ungeklärt sei, sagte ein Polizeisprecher. Um kurz nach 1.00 Uhr in der Nacht zum Montag rammte der Lastwagen den Betonpfeiler einer Schilderbrücke bei Auetal, der zwischen den Mittelschutzplanken aufragte. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.

Die Polizeikräfte waren zunächst noch am Unfallort, die Ermittlungen dauern an. Die Autobahn wurde zwischenzeitlich in beide Richtungen komplett gesperrt.