Akkus in Übersee-Container entzünden sich – Feuerwehr rückt in Nürtingen aus

1 In Oberensingen hat eine Akku-Teststation gebrannt. Foto: IMAGO

Am frühen Mittwoch hat sich in Oberensingen eine Teststation für Akkus entzündet, die in einem Container lagerte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Was das Feuer ausgelöst hat, ist weiter unklar.











Es war vermutlich eine Teststation für Akkus, die am Mittwochmorgen einen Containerbrand in der Ohmstraße im Nürtinger Stadtteil Oberensingen verursacht hat, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort war, löschte gegen 4.20 Uhr den in Flammen stehenden Übersee-Container. Zuvor hatten Brandmelder Alarm geschlagen. Warum das Feuer ausbrach, ist noch genauso unklar wie die Schadenshöhe. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt.