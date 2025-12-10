Brand in Stuttgart: 40 Menschen müssen mitten in der Nacht aus ihren Wohnungen

1 Spezialisten der Polizei bei der Spurensicherung. Foto: Fotoagentur Stuttgart /Andreas Rosar

In der Nacht zum Mittwoch sind mehrere Wohnhäuser in Stuttgart-Süd bei einem Brand beschädigt worden, eines davor schwer. Wie die Feuerwehr am Morgen berichtete, alarmierten zahlreiche Anrufer gegen 2 Uhr die Rettungskräfte.

Demnach war ein Brand im Bereich von Mülltonnen zwischen zwei der insgesamt drei betroffenen Gebäuden ausgebrochen, der sich an einem Haus bis ins Dachgeschoss ausbreitete. Der Grund für den Brand sei noch unklar, die Polizei ermittle.

Brand in Stuttgart: 40 Menschen müssen aus ihren Wohnungen

Alle 40 Bewohner konnten laut Feuerwehr die betroffenen Gebäude in der Gerberstraße unverletzt verlassen. Das Gebäude, in dem die Flammen am stärksten wüteten, sei aktuell saniert worden, so ein Sprecher der Polizei.

Die Feuerwehr berichtet, dass die Löscharbeiten wegen der engen Bebauung und der Sanierung schwierig und sehr zeitintensiv waren. Demnach ist das Gebäude wegen der Renovierungsarbeiten derzeit von einem Gerüst umgeben.

Brand in Stuttgart: Hoher Schaden an Gebäuden und Fahrzeug

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 150.000 Euro. Neben den Schäden am hauptsächlich betroffenen Gebäude sprangen an den Nachbarhäusern Fensterscheiben durch die Hitze, zudem gingen die Flammen laut Feuerwehr auch auf ein Auto über.