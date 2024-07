Polizei ermittelt weiter in Kirchheimer Fall: Lebloser Mann auf Firmengelände – Todesumstände weiter unklar

1 Nach einem Vorfall in Kirchheim sind die Todesumstände weiter unklar. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein 56-jähriger Mann wird am Donnerstag leblos auf einem Firmengelände in Kirchheim (Kreis Esslingen ) entdeckt. Später stirbt er im Krankenhaus. Die Umstände, die zu seinem Tod geführt haben, geben weiterhin Rätsel auf.











Link kopiert

Was zum Tod eines Mannes geführt hat, der am Donnerstag, 11. Juli, leblos auf einem Firmengelände in Kirchheim gefunden worden war, ist weiter ungeklärt. „Es gibt noch keinen neuen Erkenntnisstand“, sagte eine Polizeisprecherin am Montag auf Anfrage, „die Beamten der Kriminalpolizei ermitteln weiter in alle Richtungen“. Auch ein Fremdverschulden könne derzeit nicht völlig ausgeschlossen werden.