Polizei ermittelt: Schwerer Unfall in Nürtingen – Mann lebensgefährlich verletzt

1 Der Rettungsdienst brachte den Mann mit schweren Verletzungen in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa

In Nürtingen hat sich ein Arbeiter nach einem Sturz lebensgefährlich verletzt. Der Mann soll von einem Dach gefallen sein.











Ein Arbeiter hat sich am Samstagvormittag in Nürtingen (Kreis Esslingen) nach einem Sturz lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen Arbeitsunfall, der sich gegen 10.40 Uhr in der Straße Am Lerchenberg ereignet haben soll. Der 53-Jährige sei dort mit Reparaturarbeiten am Dachfenster eines Hauses beschäftigt gewesen.

Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er vom Dach in einen angrenzenden Garten, heißt es in einer Pressemitteilung. An der Unglücksstelle wurde der Mann medizinisch erstversorgt, anschließend brachte ihn der Rettungsdienst mit sehr schweren Verletzungen in eine Klinik. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt.