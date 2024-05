Polizei ermittelt nach Vorfall in Filderstadt: Zwei Männer onanieren in Dampfbad – Ein Tatverdächtiger wird geschnappt

1 In einem Bad in Filderstadt wird ein Exhibitionist gefasst. Foto: dpa

Gleich zwei Exhibitionisten hat ein Zeuge im Dampfbad eines Hallenbads in Filderstadt (Kreis Esslingen) entdeckt. Einen 60-jährigen Tatverdächtigen konnte die Polizei schnappen, nach dem zweiten Mann wird jetzt gesucht.











Gleich zwei Exhibitionisten sind im Saunabereich eines Hallenbades in Filderstadt-Bonlanden aufgetreten. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, hat ein 30-jähriger Besucher am Freitagabend gegen 18.45 Uhr zwei Männer im Dampfbad erkannt, die an ihren entblößten Geschlechtsteilen manipulierten. Die vom Hallenbadpersonal alarmierte Polizei konnte kurze Zeit später einen 60-jährigen Tatverdächtigen im Badebereich antreffen, den nun eine entsprechende Anzeige erwartet. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen – insbesondere zum zweiten, noch unbekannten Täter – aufgenommen.