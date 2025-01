Polizei ermittelt nach Vorfall in Einkaufsmarkt: Kind in Nürtingen belästigt – Senior befriedigt sich vor Sechsjähriger

1 Die Polizei sucht einen Senior, der in Nürtingen ein Kind belästigt haben soll. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Die Polizei sucht nach einem etwa 60 Jahre alten, fülligen Mann, der am Montag in einem Einkaufsmarkt in Nürtingen (Kreis Esslingen) vor einem Mädchen onaniert hat. Zuvor war er dem Kind gefolgt, das mit seiner Mutter unterwegs war.











Die Polizei Nürtingen fahndet nach einem etwa 60 Jahre alten Mann, der am Montagvormittag in einem Einkaufsmarkt in der Europastraße in Nürtingen vor einem Kind onaniert haben soll. Das sechs Jahre alte Mädchen war mit ihrer Mutter und ihrem Bruder gegen 9.30 Uhr in dem Markt einkaufen, wobei der Mann dem Mädchen gefolgt und das Kind belästigt haben soll.

Fülliger Mann um die 60 mit Glatze gesucht

Der Mann soll von fülliger Statur sein und eine Glatze haben. Er trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Brille, war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, schwarzer Jogginghose mit weißem Schriftzug am linken Bein und schwarzen Sneakern. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07022/9224-0 um Hinweise von möglichen Zeugen.