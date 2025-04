Polizei ermittelt: Mehrere Wohnungseinbrüche in Plochingen

1 Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Sandy Dinkelacker

Am vergangenen Wochenende haben Einbrecher ihr Unwesen in Plochingen (Kreis Esslingen) getrieben und sind in zwei Wohnhäuser eingebrochen. In einem Fall schlugen sie in einem Wohnhaus im Steffelesweg zu. Zwischen Freitag, elf Uhr, und Sonntag, 19.30 Uhr, verschaffte sich ein Einbrecher laut Polizei über ein Fenster an der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zum Haus und durchwühlte in allen Räumen die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Der Polizeiposten Plochingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen.

Ähnlicher Fall in Panoramastraße

Im zweiten Fall ist nach Polizeiangaben in ein Einfamilienhaus in der Panoramastraße, ebenfalls Plochingen, von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. Zwischen neun Uhr und 17 Uhr verschaffte sich demnach ein Unbekannter gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Inneren des Hauses. Darin suchte er nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde steht derzeit auch hir noch nicht noch nicht fest.

Auch hier ermittelt der Polizeiposten Plochingen. Ob die beiden Einbrüche in Zusammenhang stehen könnten, hat die Polizei keine Angaben gemacht.