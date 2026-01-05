Polizei ermittelt: Mehrere Einbrüche im Kreis Esslingen

1 Die Täter drangen gewaltsam in die Gebäude ein. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Die Polizei ermittelt, nachdem in mehreren Orten im Kreis Esslingen eingebrochen wurde. Was ist bekannt?











Im Kreis Esslingen ist es in den vergangenen Tagen zu mehreren Einbrüchen gekommen. Betroffen waren eine Gaststätte in Esslingen-Mettingen sowie Wohnhäuser in Plochingen und Leinfelden-Echterdingen. Die Taten ereigneten sich nach Angaben der Polizei zwischen Samstagmittag und Montagmorgen. Mehrere bislang unbekannte Täter waren beteiligt.

In Mettingen drang ein Täter am Montag kurz vor 2 Uhr in eine Gaststätte ein. Das Lokal liegt in der Cannstatter Straße. Der Unbekannte öffnete eine Eingangstür gewaltsam und brach zwei Automaten auf. Er stahl Bargeld in unbekannter Höhe. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

In Plochingen wurde am Sonntag ein Mehrfamilienhaus im Amselweg angegangen. Der Täter brach zwischen 11 Uhr und 20 Uhr eine Terrassentür auf. Er stahl Schmuck und Bargeld aus dem Gebäude. In Echterdingen hebelte ein Unbekannter zwischen Samstag 13 Uhr und Sonntag 10 Uhr die Haustür eines Reihenhauses in der Stangenstraße auf. Der Täter durchwühlte alle Zimmer. Die Beute ist bislang unklar.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen. Spezialisten der Spurensicherung und der Kriminalpolizei waren im Einsatz.