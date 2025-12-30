Polizei ermittelt in Waldenbuch: Unbekannte brechen in Schule und Kita ein

1 Unbekannte Täter sind in die Oskar-Schwenk-Schule eingebrochen. Foto: Thomas Krämer

Ein Bild der Verwüstung fanden Ermittler am Wochenende in der Oskar-Schwenk-Schule und im Kleinkindhaus Pestalozziweg in Waldenbuch vor. Die Polizei hat einen Verdacht.











Link kopiert

Hoher Sachschaden, aber wie viel wurde geklaut? Diese Frage ist nach zwei Einbruchsfällen in Waldenbuch noch offen. Wie die Polizei berichtet, trieben bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem zweiten Weihnachtsfeiertag (Freitag) um 10 Uhr und Montagvormittag ihr Unwesen im Bereich Schulstraße und Pestalozziweg.

Wie am Montagvormittag entdeckt wurde, dürften sich die Unbekannten zunächst Zugang ins Innere der Oskar-Schwenk-Schule verschafft haben. Nach bisherigen Erkenntnissen zertrümmerten sie ein Oberlicht, über das sie ins Lehrerzimmer einstiegen. Dies durchsuchten sie, zerschlugen anschließend ein weiteres Oberlicht und gelangten so ins Rektorat, das sie ebenfalls durchwühlten. Danach brachen die Unbekannten eine Verbindungstür zum Sekretariat auf und durchsuchten auch diesen Raum.

Unsere Empfehlung für Sie Zehn Euro Bargeld als Beute Unbekannte brechen in Waldenbucher Jugendhaus ein Magere Beute machten unbekannte Täter beim Einbruch ins Waldenbucher Jugendhaus Phönix: In einer gestohlenen Geldkassette befanden sich wohl nur zehn Euro.

Im Zuge ihrer Ermittlungen vor Ort in Schulstraße fand die Polizei in der unmittelbaren Nähe Spuren zu einem weiteren Einbruch. Wie die Streifenwagenbesatzung feststellte, war eine Scheibe des Kleinkindhauses im Pestalozziweg eingeschlagen worden. Die Polizei vermutet, dass es sich um die selben Täter handelt. Die Einbrecher hatten die Kindertagesstätte durchsucht und dort aus einer Kasse Bargeld in noch unbekannter Höhe gestohlen. Ob sie auch aus der Schule etwas entwendeten, steht derzeit noch nicht fest.

Den entstandenen Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 8000 Euro. Der Polizeiposten Waldenbuch bittet nun unter Telefon 0 71 57 / 5 26 99-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de um Zeugenhinweise.