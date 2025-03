Polizei ermittelt in Sindelfingen: Einbruch ins Schwarzwaldvereinsheim

Polizei ermittelt in Sindelfingen

1 Einbruch in Sindelfinger Vereinsgaststätte. Die Täter kamen durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Unbekannte Täter hatten es in der Nacht auf Donnerstag auf die Sindelfinger Vereinsgaststätte des Schwarzwaldvereins abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert

Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten Einbrecher in der Nacht auf Donnerstag in die Sindelfinger Vereinsgaststätte des Schwarzwaldvereins in der Arthur-Gruber Straße. Drinnen brachen die unbekannten Täter die Tür zum Gastraum auf. Im Thekenbereich öffnet und durchsuchen sie laut Polizeibericht Schubladen und Schränke. Der genaue Wert des Diebesguts sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Sindelfingen bittet unter Telefon 0 70 31 / 69 7-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de um sachdienliche Hinweise.