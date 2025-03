Polizei ermittelt in Nürtingen: Jugendlicher bedroht Elfjährigen mit Messer

Polizei ermittelt in Nürtingen

1 Die Polizei ermittelt nach der Bedrohung. (Symbolfoto) Foto: /IMAGO/Maximilian Koch

Am Donnerstag hat ein noch unbekannter Jugendlicher in Nürtingen (Kreis Esslingen) einen Elfjährigen mit einem Messer bedroht. Zuvor waren die beiden offenbar in einen verbalen Streit verwickelt. Die Polizei ermittelt.











Ein Elfjähriger ist am Donnerstagnachmittag in Nürtingen (Kreis Esslingen) von einem unbekannten Jugendlichen mit einem Messer bedroht worden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 15.30 Uhr in der Bahnhofstraße.

Zunächst gerieten die beiden in eine verbale Auseinandersetzung, ehe der etwa 14 bis 16 Jahre alte Unbekannte ein Messer zog und den Jungen damit bedrohte. Der Elfjährige blieb unverletzt. Der Täter hatte schwarze, lockige Haare und trug eine braune Jacke. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.