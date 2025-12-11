Polizei ermittelt in Filderstadt: Einbrüche in Schule und Kita – Hängen die Taten zusammen?

1 Die Polizei untersucht zwei Einbrüche in Filderstadt. Foto: picture alliance/dpa

Wollte in Filderstadt (Kreis Esslingen) der gleiche Täter in eine Schule und einen Kindergarten einbrechen? Die Polizei ermittelt.











Die Polizei ermittelt, ob zwei Einbrüche in Filderstadt zusammenhängen. Ein Unbekannter hat demnach zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 7.15 Uhr, in Plattenhardt das Fenster einer Schule in der Mörikestraße eingeschlagen und ist so in den Keller gelangt. Dort scheiterte er dem Polizeibericht zufolge an einer verschlossenen Innentür, hinterließ jedoch einen Schaden von etwa 2000 Euro.

Am Donnerstagmorgen, kurz vor sieben Uhr, wurde zudem bemerkt, dass ein Unbekannter vergeblich versucht hatte, über ein Fenster in einen Kindergarten in der Jahnstraße in Harthausen einzubrechen. Der dabei entstandene Schaden war zunächst noch unklar.

Das Polizeirevier Filderstadt prüft nun nach eigenen Angaben einen möglichen Zusammenhang zwischen beiden Taten.