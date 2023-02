Mann in Plochingen angeschossen – Schüsse auch in Reichenbach?

5 Der Tatort in Plochingen wurde abgesperrt. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor

In der Nacht auf Samstag wird ein Mensch in Plochingen angeschossen. Laut Polizei ist er schwer verletzt. Auch in Reichenbach fielen womöglich Schüsse. Die Hintergründe sind unklar.















In der Nacht auf Samstag ist nach Polizeiangaben gegen 3.20 Uhr ein Mann durch einen Schuss in Plochingen im Bereich der Marktstraße schwer verletzt worden. Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte ein Sprecher am Samstagvormittag mit, dass sich die Person nicht in Lebensgefahr befinde. Außerdem sucht die Polizei offenbar nach Hinweisen zu einem Vorfall, der sich im Nachbarort Reichenbach ereignet haben soll.

Hintergründe zur Tat würden von den Ermittlern noch geordnet, weitere Einzelheiten sollen im Laufe des Tages folgen. Inzwischen hat eine Polizeisprecherin bestätigt, dass es sich bei dem Opfer um einen Mann gehandelt haben soll. Weitere Details nannte sie nicht. Die Polizei habe in der Nacht mit einem Großaufgebot nach zwei Tatverdächtigen gesucht, auch ein Hubschrauber sei im Einsatz gewesen. Die mutmaßlichen Täter konnten flüchten.

Schüsse auch in Reichenbach

In Reichenbach klingelte die Polizei nach Beobachtungen von Zeugen morgens offenbar an Wohnungstüren und suchte Hinweise, weil dort in der Nacht womöglich ebenfalls geschossen wurde. Dies soll sich bei einem Friseursalon gegen 2 Uhr ereignet haben. Die Polizeisprecherin konnte unterdessen weder bestätigen noch dementieren, ob in Reichenbach ebenfalls Schüsse gefallen sind. Gesichert sei, dass die Fassade des Salons beschädigt wurde. Ob es eine Verbindung zwischen beiden Vorfällen gibt, ist unklar.

Auch mögliche Zusammenhänge zu einer Schießerei in Eislingen im Kreis Göppingen würden derzeit geprüft. Hierzu spreche man sich mit den dort zuständigen Kollegen ab. Vor wenigen Tagen ist dort nach derzeitigem Ermittlungsstand aus einem fahrenden Auto vor einer Shisha-Bar geschossen worden. Eine Kugel traf eine junge Frau ins Bein.