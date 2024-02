Polizei ermittelt im Kreis Esslingen: Einbrüche in Feuerwehrhaus, Vereinsheim und Jugendtreff

1 Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen des Einbruchs in Stetten um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/onw-images/Marius Bulling

Unbekannte sind in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) in ein Feuerwehrhaus und einen Jugendtreff eingebrochen. In Owen haben Einbrecher in einem Vereinsheim zugeschlagen.











Einbrecher haben aus einem Jugendtreff in Stetten, einem Stadtteil von Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) eine Spielekonsole und Bargeld gestohlen. Außerdem schlugen sie auch in einem benachbarten Feuerwehrhaus zu, berichtet die Polizei. Und auch in Owen waren am Wochenende Einbrecher unterwegs.

Hier drangen die Unbekannten in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 21 Uhr und 9.45 Uhr durch ein Fenster in ein Vereinsheim im Lauterweg ein. Sie stahlen Bargeld und richteten ersten Erkenntnissen nach mehrere tausend Euro Schaden an.

In Leinfelden-Echterdingen passierten die Einbrüche zwischen 13 Uhr am Samstag und 13.20 Uhr am Montag. Die Kriminellen brachen jeweils Fenster der Gebäude in der Weidacher Steige auf. Innen durchwühlten sie in der Jugendeinrichtung weitere Räume und öffneten Türen mit brachialer Gewalt, wie die Polizei berichtet. Sie stahlen ersten Erkenntnissen nach ebenfalls Bargeld und eine Spielekonsole. Bei der Feuerwehr drangen sie offenbar nicht weiter vor. Die Ermittler bitten unter der Telefonnummer 07 11/90 37 70 um Hinweise.