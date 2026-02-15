1 Im Kreis Esslingen waren Einbrecher unterwegs. Foto: picture alliance/dpa

Im Kreis Esslingen wurden am Wochenende mehrere Einbrüche gemeldet. Die Polizei ermittelt die Hintergründe.











Im Landkreis Esslingen hat es am Freitagabend wohl mehrere Einbrüche und ein Einbruchsversuch gegeben. Im Laufe des Tages gingen bei der Polizei drei entsprechende Meldungen aus Altdorf, Esslingen und Köngen ein, heißt es in dem Polizeibericht vom Wochenende.

Zwischen 12.45 Uhr und 20 Uhr verschaffte sich laut Polizei ein bislang Unbekannter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Gebäude im Langäckerweg in Altdorf. Der Täter durchsuchte das Haus vollständig, flüchtete nach Angaben der Polizei jedoch ohne Diebesgut. In der Fichtenstraße in Esslingen drang ein Einbrecher zwischen 14.30 Uhr und 21 Uhr ebenfalls über ein Fenster in ein Wohngebäude ein. Dort fand er Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro und konnte damit unbemerkt entkommen.

Bei einem weiteren Fall blieb es am Freitagabend bei einem Versuch. In der Heerstraße in Köngen bemerkte ein Bewohner kurz vor 19 Uhr verdächtige Geräusche und schaltete im gesamten Haus das Licht ein. Dadurch wurde vermutlich der Täter aufgeschreckt, der gerade versuchte, ein Fenster aufzuhebeln.

Die Ermittlungen in allen drei Fällen nahmen die Polizeirevier Nürtingen und das Polizeirevier Esslingen mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei auf. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, war nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unklar.