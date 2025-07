Polizei ermittelt: Einbruch ins Feuerwehrhaus Unterensingen – Täter bleibt ohne Beute

1 Der Täter fand offenbar keine wertvolle Beute. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein Unbekannter in das Feuerwehrhaus in Unterensingen eingebrochen. Obwohl der Täter gewaltsam eindrang, ging er offenbar leer aus.











Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in das Feuerwehrhaus in der Kelterstraße in Unterensingen (Landkreis Esslingen) eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschaffte sich der Einbrecher zwischen 16.30 Uhr und 11.30 Uhr gewaltsam über ein Tor Zutritt zum Gebäude.

Ersten Ermittlungen zufolge fand der Täter jedoch offenbar nichts Wertvolles vor. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt in diesem Fall.