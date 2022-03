1 Der tödliche Vorfall in Berlin war ein erweiterter Suizid. Foto: imago images/Rolf Kremming

Berlin - Nach dem Fund einer toten Frau und ihrer toten kleinen Tochter am Sonntag in Berlin hat die Polizei die Hintergründe geklärt. Wie die Beamten am Montag in der Hauptstadt mitteilten, handelte es sich um einen sogenannten erweiterten Suizid.

Die 31-jährige Mutter tötete demnach ihre zweijährige Tochter in einer Wohnung und sprang danach aus einem Fenster in einen Hinterhof. Sie starb durch den Sturz.

Ein Anwohner hatte die Polizei und die Rettungskräfte gerufen. Die Hintergründe des Vorfalls im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf waren am Sonntag zunächst offen gewesen.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/