Polizei: Duisburg: Schulen wegen Bedrohungslage geschlossen

1 Wegen einer Bedrohungslage in Duisburg bleiben alle Sekundar- und Gesamtschulen in Duisburg am Montag geschlossen Foto: Friso Gentsch/dpa

Schreck-Nachricht für viele Eltern und ihre Kinder in Duisburg: Wegen einer Bedrohungslage bleiben alle Gesamt- und Sekundarschulen am Montag geschlossen.











Duisburg - Wegen einer Bedrohungslage in Duisburg bleiben alle Sekundar- und Gesamtschulen in der Stadt am Montag geschlossen. Dies teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Duisburg der dpa am Abend mit. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Weitere Details zu der Bedrohungslage nannte der Sprecher nicht. Unklar war zunächst auch, wie viele Schulen in der Ruhr-Metropole betroffen insgesamt betroffen sind. Wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Ermittler berichtete, sollen es mindestens 13 Schulen sein.