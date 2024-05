Polizei bittet um Zeugenhinweise: 15-Jährige aus Frickenhausen vermisst

2 Ein Foto der Vermissten finden Sie aus rechtlichen Gründen in unserer Bildergalerie. Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Die Jugendliche hatte sich am Dienstag auf den Weg zur Schule gemacht, war dort aber nie angekommen. Offenbar war sie stattdessen im Bus sitzen geblieben. Eine Spur führt in eine Gemeinde im Saarland.











Link kopiert

Seit Dienstag wird die 15-jährige Lea-Sophie U. aus Frickenhausen (Kreis Esslingen) vermisst. Nach Angaben der Polizei hatte die Jugendliche am Vormittag ihren Schulweg mit dem Bus angetreten, war dort aber nicht angekommen. Die Ermittler wandten sich am Mittwoch an die Öffentlichkeit, nachdem die bisherigen Suchmaßnahmen ohne Erfolg geblieben waren.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war die Schülerin in dem Bus sitzen geblieben, seitdem wird sie vermisst.

Eine Spur führt ins Saarland

Die Vermisste ist circa 1,55 Meter groß und schlank. Sie hat schwarz gefärbte, schulterlange, glatte Haare. Sie dürfte mit einer dünnen, schwarzen, Jacke mit goldenen Nieten auf dem Rücken, einem dunkelgrünen, langärmligen, bauchfreien Oberteil, sowie einer weiten, schwarzen Baggy-Pants und weißen Puma-Sneakern bekleidet sein. Zudem trägt sie eine feste Zahnspange und auffällige, lange, falsche, hellgrüne Fingernägel. Ein Bild der Vermissten haben wir aus rechtlichen Gründen in unserer Bildergalerie eingefügt.

Aus den bisherigen Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass die Vermisste sich nach Saarwellingen im Saarland begeben wollte. Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort von Lea-Sophie U. machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 071 21 / 942 44 44 beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Reutlingen oder einem örtlichen Polizeirevier zu melden.