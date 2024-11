Polizei Baden-Württemberg: 200 Polizisten weniger auf der Straße

1 Seit fast zehn Jahren mahnen alle Polizeigewerkschaften im Land einhellig, dass in der Landespolizei zu wenig Angestellte im Verwaltungsdienst eingestellt sind. Foto: dpa/Silas Stein

Bei der Polizei werden 190 Polizeibeamte derzeit für Verwaltungsaufgaben eingesetzt, die eigentlich von Zivilbeschäftigten erledigt werden könnten. Der wahre Bedarf an Verwaltungsangestellten wird seit 2014 nicht mehr erfasst, räumt das Ministerium ein.











In Baden-Württembergs Landespolizei wurden zum 1. September diesen Jahres 190 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte in der Verwaltung eingesetzt. Das bedeutet: Die Polizisten wurden nicht im Streifendienst verwendet oder um zu ermitteln. Also unmittelbar im Einsatzdienst, wo sie gerade vor dem Hintergrund ihrer gesetzlichen Befugnisse und Pflichten dafür verantwortlich sind, Gesetze durchzusetzen. Das ergibt sich aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Frage des SPD-Innenexperten Sascha Binder.