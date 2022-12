1 Zeugen werden gebeten, sich unter 0 71 52 / 60 50, zu melden. Symbolf Foto: imago images

Die beiden Taten vom Wochenende könnten miteinander in Verbindung stehen.















Zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, hat sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt in einen Betrieb in der Liebigstraße in Leonberg-Höfingen (Kreis Böblingen) verschafft. Der Täter brach ein Kellerfenster des Gebäudes auf und konnte so ins Innere einsteigen. Er durchsuchte dort mindestens einen Schrank im Erdgeschoss und stahl mehrere Tankkarten sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe aus diesem. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Ebenfalls am Wochenende hatte es ein Einbrecher auf ein Architektenbüro in der Röntgenstraße in Höfingen abgesehen. Zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 8 Uhr, wurde versucht, eine Tür auf der Rückseite des Gebäudes aufzubrechen. Die Tür hielt dem Versuch jedoch stand, sodass sich der Täter aus dem Staub machte, ohne in das Gebäude gelangt zu sein.

Die beiden Taten könnten miteinander in Verbindung stehen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0 71 52 / 60 50, zu melden.