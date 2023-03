Studie in Stuttgart Was ist das Nachtleben wert?

Feiern, Ausgehen, das macht nicht nur Spaß. Es bringt auch Geld in die Stadt und macht sie attraktiv. Eine Studie untersucht den Wert des Nachtschaffens. Sowohl in Euro, als auch in puncto Anziehungs-und Ausstrahlungskraft. Wie kann das gelingen?