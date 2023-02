Baden-Württemberg Umfrage: Keine Gespräche von Stadtkreisen und Letzter Generation

Gespräche der Klimaaktivisten über einen Stopp der Aktionen wie in Hannover gibt es in den größten Städten in Baden-Württemberg wohl zufolge nicht. Tübingens OB Boris Palmer wiederum hatte sich vergangene Woche mit den Aktivisten getroffen.