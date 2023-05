Kultusministerin zu Grundschulen Schopper: „Schulen haben eine Durststrecke von zehn Jahren vor sich“

Von Herbst an gehen 18 000 zusätzliche Schüler an die Grundschulen in Baden-Württemberg – ein Rekordzuwachs. Mit deutlich mehr Lehrkräften rechnet Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper hingegen nicht.