Polittalk am Wendlinger Robert-Bosch-Gymnasium

1 Wollen Politik nicht nur theoretisch vermitteln: Lehrer Jan Billner, Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz, der FDP-Abgeordnete Dennis Birnstock, SPD-Parlamentarier Andreas Kenner, Schulleiterin Karin Ecker und Lehrerin Dilara Horlacher (von links). Foto: Kerstin Dannath

Beim Polittalk am Wendlinger Robert-Bosch-Gymnasium fühlen Schüler drei Landtagsabgeordneten auf den Zahn. Nicht nur die Mitbestimmungsmöglichkeiten für junge Leute sind ein Thema, sondern auch der Krieg in der Ukraine und dessen Folgen.















Link kopiert

Politische Mitbestimmung, Wahlrecht ab 16 und der Krieg in der Ukraine – viele junge Menschen interessieren sich für diese Themen. Doch was meinen etablierte Politiker dazu? Das konnten mehr als hundert Wendlinger Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse sowie des Gemeinschaftskunde-Leistungskurses des Robert-Bosch-Gymnasiums (RBG) beim Polittalk in der Mensa herausfinden. Den Fragen stellten sich die drei Landtagsabgeordneten Andreas Schwarz (Grüne), Andreas Kenner (SPD) sowie Dennis Birnstock (FDP).