Politprominenz in Esslingen: Warum Thorsten Frei mehr Worte fand als Olaf Scholz

1 Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Esslingen: die CDU-Vorsitzende Aglaia Handler, CDU-Stadtrat Herbert Schrade, Kanzleramtschef Thorsten Frei, Baubürgermeister Hans-Georg Sigel, CDU-Fraktionschef Tim Hauser und Landtagsabgeordneter Andreas Deuschle (von links). Foto: Roberto Bulgrin

Mitnehmen, nicht mitreißen: Kanzleramtschef Thorsten Frei spricht in Esslingen über Migration, Klimawandel und Wähler-Gefühle.











Plötzlich ist er da. Unauffällig, unaufgeregt, unkompliziert, ohne großes Tamtam. Seine Person und seinen Auftritt in der Kelter der Teamwerk-Weingärtner in Esslingen-Mettingen zelebriert er nicht als große One-Man-Show. Laute Selbstdarstellung im Stile von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder scheint seine Sache nicht zu sein. Er kam, sah, schüttelte Hände und sprach. Auch in seinem etwa einstündigen Referat beim Stallwächterfest der CDU Esslingen präsentierte sich Kanzleramtschef Thorsten Frei zwar nicht als glänzender, leidenschaftlich-mitreißender Rhetoriker, aber doch als solide-sympathischen Redner mit gut dosiertem Schwarzwälder-Charme.

Gediegen und freundlich ist auch sein Eintrag in Esslingens Goldenes Buch. Das Gästebuch sei direkt aus dem städtischen Tresor nach Mettingen gebracht worden und kehre unmittelbar nach der Signatur durch Thorsten Frei auch wieder dorthin zurück, verriet CDU-Fraktionschef Tim Hauser.

Der Andrang war groß: In der Kelter der Teamwerk-Weingärtner Esslingen sprach Kanzleramtschef Thorsten Frei. Foto: Roberto Bulgrin

Ex-Kanzler Olaf Scholz hätte bei seinem Besuch in Esslingen nur ein knappes „O.Scholz“ hineingeschrieben. Thorsten Frei war wortreicher. Der Christdemokrat bedankte sich für die große Ehre, sich ins Goldene Buch eintragen zu dürfen: „Der Stadt und ihrer Bürgerschaft alles Gute für die Zukunft“. Esslingen sei wunderschön, verriet der Christdemokrat später im persönlichen Gespräch. Schöner als sein heimisches Bad Säckingen? Das könne man nicht miteinander vergleichen.

Frei übt in Esslingen Kritik im Politiker-Modus

Den Polit-Talk beherrscht der Vollblutpolitiker Thorsten Frei perfekt. Kritik übte er in seiner Rede auch. Sogar Selbstkritik. Aber eben im Politiker-Modus. Sicher, seit Regierungsantritt der schwarz-roten Koalition seien auch Fehler passiert, räumte der 51-Jährige ein. Aber die vielleicht zwei Prozent, die schief gelaufen seien, würden aufgeputscht und aufgebauscht, während über die 98 Prozent guter Arbeit wenig geredet werde. Die Erwartungen an die Bundesregierung seien hoch: „Ich glaube nicht, dass wir in den schwierigsten Zeiten leben.“ Aber es seien unsichere Zeiten auch durch den Konflikt in Nahost und den völkerrechtswidrigen, russischen Angriffskrieg in der Ukraine: „Nicht der Stärkere hat Recht, sondern es gilt die Stärke des Rechts.“

Unsicherheit bescherten auch die US-Zölle, meinte der Jurist. Gut, die ausgehandelten 15 Prozent auf wichtige EU-Waren seien besser als die von Präsident Donald Trump angedrohten 30 Prozent. Doch das Wirtschaftswachstum in Deutschland würde durch die US-Zölle um 0,15 Prozent geringer ausfallen. Die Zahl klinge erst einmal niedrig, aber hinter ihr würden sich Millionen Euro verbergen. Das sei auch eine Herausforderung für die Autobauer und die vielen Zuliefererbetriebe in der Region. Schließlich seien die USA wichtigster Exportpartner außerhalb Europas.

Politprominenz in Esslingen: CDU-Vorsitzende Aglaia Handler, Bundestagsabgeordneter David Preisendanz, Kanzleramtschef Thorsten Frei und der Landtagsabgeordnete Andreas Deuschle. Foto: Roberto Bulgrin

Die CDU als Wohltäterin allein der Unternehmer, der Reichen und der Industrie – diesen auch in Medien oft geäußerten Vorwurf wollte Thorsten Frei so nicht stehen lassen. Mit Blick auf die Strompreise etwa würden in Zukunft die Netzentgelte gesenkt und die Gasumlage gestrichen. Diese Maßnahmen kämen kämen allen Verbrauchern zu Gute.

Der Dreisatz der Umweltpolitik laut Frei

Überhaupt gelte in der Umweltpolitik der Dreisatz Klimaneutralität, Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit. Deutschland würde nur zwei Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verursachen. Das solle keine Entschuldigung sein. Schließlich mache Deutschland auch nur ein Prozent der Weltbevölkerung aus. Doch ein Stopp der Produktion in Deutschland würde wenig bringen. China würde dann innerhalb einer Woche die gleichen CO2-Emissionen zusätzlich verursachen, weil es die so wegfallenden Waren selbst herstellen würde: „Andere sollen uns nicht für bescheuert halten, sondern für so pfiffig, dass sie uns im Klimaschutz nacheifern.“

Mit Blick auf die Migration meinte der ehemalige OB von Donaueschingen, dass Menschen, die keinen Fluchtgrund haben oder nicht den Anforderungen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes entsprechen, erst gar nicht nach Deutschland einreisen sollten. In den letzten vier Jahren seien drei Millionen Menschen gekommen – das entspreche in etwa drei Mal der Bevölkerungszahl des Saarlandes. Diese Zahl bedeute große Herausforderungen: „Wir müssen aber auch den Bedürfnissen der Aufnahmegesellschaft gerecht werden.“

Inhaltsschwere Themen, sparsame Mimik und Gestik. In der rechten Hand hielt Thorsten Frei das Mikro, den linken Unterarm bewegte er im Redefluss mal langsam, mal schnell von oben nach unten. Das war’s. Ausladende Gebärden, Theatralik oder rhetorische Schlenker sparte er sich aus. Sein Referat hielt der Kanzleramtschef frei, ohne Manuskript oder Stichwortzettel in fast akzentfreiem Hochdeutsch. In vielen Fernsehinterviews klingt bei ihm mehr Dialekt durch. Seine Kollegen in Berlin würden seine Mundart für schwäbisch halten, verriet er im persönlichen Gespräch, dabei spreche er als in Bad Säckinger Geborener badisch. Doch er habe damit kein Problem. Frotzeleien und Ressentiments zwischen Schwaben und Badenern kenne er nicht. Er ist eben Politiker – durch und durch.

