Die Finanzkrise der Kommunen hat das vergangene Jahr stark geprägt. Auch im Kreis Esslingen sind die Auswirkungen zu spüren. Warum Landrat Marcel Musolf dennoch zuversichtlich bleibt.
Viel Zeit für ein Gespräch hat Marcel Musolf nicht. In knapp 45 Minuten steht schon der nächste Termin an. „Mein Kalender ist voll“, sagt der Esslinger Landrat wie zur Entschuldigung – und lächelt dennoch zufrieden. Sein Tagesablauf ist komplett durchgetaktet, seit der frühere Bürgermeister von Bissingen im Oktober 2024 das Amt des höchsten Beamten im Landkreis angetreten hat.