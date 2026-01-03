Esslingens Landrat: „Das häufige Nein-Sagen macht mir keine Freude“

1 Marcel Musolf ist seit Oktober 2024 Landrat von Esslingen. Das erste volle Jahr seiner Amtszeit war herausfordernd. Foto: Roberto Bulgrin

Die Finanzkrise der Kommunen hat das vergangene Jahr stark geprägt. Auch im Kreis Esslingen sind die Auswirkungen zu spüren. Warum Landrat Marcel Musolf dennoch zuversichtlich bleibt.











Link kopiert

Viel Zeit für ein Gespräch hat Marcel Musolf nicht. In knapp 45 Minuten steht schon der nächste Termin an. „Mein Kalender ist voll“, sagt der Esslinger Landrat wie zur Entschuldigung – und lächelt dennoch zufrieden. Sein Tagesablauf ist komplett durchgetaktet, seit der frühere Bürgermeister von Bissingen im Oktober 2024 das Amt des höchsten Beamten im Landkreis angetreten hat.