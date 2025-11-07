Kann man heute Polarlichter sehen in Deutschland?

1 Heute Nacht gibt es keine Chance mehr auf Polarlichter. Foto: Jacktamrong / shutterstock.com

In der Nacht zum Freitag (7. November) hat ein starker geomagnetischer Sturm den Himmel über Europa teilweise leuchten lassen. Theoretisch hätten die Polarlichter sogar im Norden Deutschlands für ein Leuchten am Nachthimmel sorgen können. Doch wer gehofft hat, heute eine zweite Chance zu haben, wird enttäuscht. Die Sonnenaktivität lässt deutlich nach und damit auch die Chance auf Polarlichter in südlicheren Regionen.

Polarlichter heute nur noch im hohen Norden

Die aktuelle Vorhersage des US-amerikanischen Space Weather Prediction Center (NOAA) zeigt für heute Nacht nur noch einen Kp-Wert von 4. Das entspricht ruhigem bis leicht erhöhtem geomagnetischem Niveau, also kein Sturm. Polarlichter sind damit fast ausschließlich in den hohen Breiten zu erwarten, etwa in Skandinavien, Island, Nordkanada und Alaska. Über Deutschland liegt die Wahrscheinlichkeit für sichtbare Polarlichter nun praktisch bei null. Selbst am nördlichen Horizont dürfte nichts mehr zu sehen sein.

Wo finde ich heraus, wann Polarlicher zu sehen sind?

Auf der Webseite der NOAA gibt es eine tägliche Vorhersage für die Sichtbarkeit von Polarlichtern auf der ganzen Welt. Dabei wird neben den Regionen, in denen die Polarlichter zu sehen sind, auch die Wahrscheinlichkeit für das Himmelsleuchten angegeben. Natürlich hängt deren Sichtbarkeit auch von den Wettergegebenheiten vor Ort ab. Bei bewölktem Himmel ist es zum Beispiel schwierig, die Polarlichter zu beobachten.