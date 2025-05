Pokalsieg des VfB: Wie wird am Sonntag in Stuttgart gefeiert?

Wie wird am Sonntag in Stuttgart gefeiert?

1 Die Pokalsieger werden am Sonntag in Stuttgart mit den Fans feiern Foto: Tom Weller/dpa

Der VfB ist Pokalsieger. Und soll in Stuttgart entsprechend gefeiert werden. Eintrag ins Goldene Buch der Stadt, Corso, Schlossplatz – was ist alles geplant an diesem Sonntag?











Diese Nacht wird eine lange. Für die Spieler des VfB in Berlin, und die Fans in Stuttgart, sie die Kneipen bevölkern. Doch am Sonntag sind wieder alle gefordert. Die Mannschaft wird sich und den Pokal präsentieren.

Ob der Schlossplatz wieder voll wird? Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Um 13.10 Uhr soll das Team in Echterdingen landen. Dann wird sie zum Rathaus fahren. Dort wird sie um 14.30 Uhr erwartet, um sich ins Goldene Buch der Stadt einzutragen. Um 15.30 Uhr beginnt ein Corso über die Hauptstätter Straße zum Arnulf-Klett-Platz, wieder zurück und dann auf den Schlossplatz, wo das Team gegen 16.30 Uhr eintreffen soll. Der Schlossplatz wird am Sonntag um 11 Uhr geöffnet.

Es wird noch einmal das Finale in voller Länge gezeigt, DJ Shuuk und MC Brudaal treten auf, ansonsten gibt es Musik vom Band. Letzter Ausschank soll um 19 Uhr sein.