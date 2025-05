VfB-Pokalfinale in Stuttgart: Programm, Preise und Co. – Was Fans beim Public Viewing erwartet

Programm, Preise und Co. – Was Fans beim Public Viewing erwartet

Es wird ein Wochenende im Zeichen des Fußballs. Überall werden die Fernseher laufen. Beim Public Viewing auf dem Schlossplatz stehen fünf Leinwände. Was muss man alles wissen?











Es ist schon ein gewaltiges Bohei, dass da rund um den VfB Stuttgart stattfindet. Dass mag so manchem übertrieben scheinen, der mit Fußball nichts am Hut hat. Doch dieses Wochenende hüllt sich Stuttgart, mit Ausnahme einiger hartnäckiger Blauer, ganz in Weiß und Rot. Die Stadt trägt Brustring. Was erwartet die Fans?

Sieht man auf dem Schlossplatz gut?

Fünf Leinwände sind aufgebaut. Zwei mit je 50 Quadratmeter Größe stehen links und rechts an der Bühne, zwei weitere mit je 26 Quadratmeter vor dem Ehrenhof. Die größte Videowand mit 93 Quadratmeter steht direkt vor der Jubiläumssäule. Um 20 Uhr beginnt am Samstag die Übertragung des Pokalfinales aus Berlin gegen Armina Bielefeld.

Was findet sonst noch auf dem Schlossplatz statt?

Die SWR-Moderatorin Stefanie Anhalt führt durch das Programm.

Um 15.45 Uhr gibt es die erste Schalte in die Hauptstadt, zum Fanfest auf dem Breitscheidplatz. Stuttgart grüßt Berlin.

Um 17.30 Uhr tritt das Hofbräu-Regiment auf, Musikkapelle des VfB Sponsors.

Dann gibt es immer wieder Schalten ins Berliner Olympiastadion.

Wann öffnet der Schlossplatz?

Um 15 Uhr beginnt der Einlass. 35 000 Menschen dürfen auf den Platz. Ist diese Grenze erreicht, werden die Eingänge geschlossen. Rund um den Schlossplatz sorgt die Polizei für Sicherheit. Es sind neben den fest verbauten Zufahrtssperren auch mobile Poller aufgestellt. Außerdem stellt die Polizei sicher, dass es auf dem Schlossplatz nicht zu voll wird. Denn auch von außerhalb des umzäunten Bereichs hat man Sicht auf die Leinwand. Wenn sich abzeichnet, dass zu viele Menschen auf den Platz strömen, wird die Polizei den Zugang mit Sperren abriegeln. „Wenn die Kapazität erreicht ist, wird das kommuniziert“, teilen die Veranstaltenden mit. Das erfolge über Durchsagen auf dem Platz selbst. Außerdem wird in den Stadt- und S-Bahnen darüber informiert, damit man unter Umständen noch umkehren kann, wenn man schon auf dem Weg in die Innenstadt wäre. Auch der SWR als Medienpartner, wird über Funk warnen, sollte es zu voll werden. Informationen findet man auch auf der Homepage unserer Zeitung im Liveblog.

Was tun, wenn man nicht mehr auf den Platz kommt?

Eine Alternative zu finden, dürfte nicht schwer sein. Das Spiel wird im ZDF übertragen. Sehr viele Wirte werden Fernseher aufbauen und das Spiel übertragen. Im Biergarten im Schlossgarten wird das Spiel etwa gezeigt, auch an den Wagenhallen wird während des Nachtflohmarkts das Spiel draußen vor der Halle übertragen.

Was darf ich auf den Platz mitbringen?

Der Platz ist umzäunt, wer rein will, muss sich durchsuchen und auch einen Blick in seine Tasche oder seinen Rucksack werfen lassen. Und da greift schon Regel Nummer eins: Die Taschen dürfen höchstens so groß sein wie ein Din-A-4-Blatt. Darin dürfen selbstverständlich keine Waffen oder Messer oder sonstige gefährliche Gegenstände sein. Einen halben Liter Getränk darf man in der Tasche haben. Allerdings kommt es auf die Verpackung an: Weder Glas-, noch PET-Flaschen sind erlaubt, und auch keine wiederbefüllbaren Plastik- oder Edelstahlflaschen. Was man jedoch haben darf, das sind Tetrapacks. Die gibt es ja heutzutage nicht nur mit dem süßen Zeug, das einst der Hausmeister auf dem Schulhof verkaufte, sondern auch mit Mineralwasser zu kaufen. Des weiteren sind Spraydosen verboten – das gilt auch für Haarspray und Deos.

Was muss ich auf den Platz mitbringen?

Unbedingt Bargeld. Denn mit Karte kann nicht gezahlt werden. Erfahrungsgemäß bricht während des Public Viewings das Netz zusammen, da es dem Ansturm der Nachrichten, Fotos und Videos nicht gewachsen ist. Es werden sechs Geldautomaten aufgestellt.

Was kostet das Bier?

Für den halben Liter Hofbräu zahlt man 6,50 Euro, der Liter kostet 12,50 Euro.

Alkoholfreie Getränke kosten 4,50 Euro.

Zum Essen gibt es unter anderem Flammkuchen, Würste aller Art, Kässpätzle.

Was geschieht am Sonntag?

Das hängt davon ob, ob der VfB gewinnt. Holt die Mannschaft den Pokal, wird sie um 13.10 Uhr in Echterdingen landen, dann ins Rathaus fahren. Dort wird sie um 14.30 Uhr erwartet, um sich ins Goldene Buch der Stadt einzutragen. Um 15.30 Uhr beginnt ein Corso über die Hauptstätter Straße zum Arnulf-Klett-Platz, wieder zurück und dann auf den Schlossplatz, wo das Team gegen 16.30 Uhr eintreffen soll. Der Schlossplatz wird am Sonntag um 11 Uhr geöffnet. Es wird noch einmal das Finale übertragen, MC Brudaal tritt auf, ansonsten gibt es Musik vom Band. Letzter Ausschank soll um 19 Uhr sein.