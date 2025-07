Pokal-Wettbewerb im Amateurfußball: Fußball-Bezirkspokal startet mit B-Ligisten

Die Spiele steigen am 10. August, die Paarungen sind ausgelost.











Es soll den Wettbewerb aufwerten: Aus der bisherigen Qualifikation wird direkt die 1. Runde des Fußball-Bezirkspokals. Die wird am 10. August ausgetragen, eine Woche nach dem EZ-Pokal in Reichenbach, eine Woche vor der 2. Runde und zwei Wochen vor dem Ligastart. In der 1. Runde sind ausschließlich Mannschaften aus der Kreisliga B am Start, einige davon geben ihre Premiere – die Wernauer SF, die nach der Trennung von Westcity United Esslingen FC wieder eigenständig antreten, und der SC Altbach II, der wieder ein zweites Team gemeldet hat.

Die 2. Runde am 17. August wurde ebenfalls schon ausgelost, hier steigen die Mannschaften aus der Bezirksliga und der Kreisliga A ein. Viele bekommen es mit Siegern aus der 1. Runde zu tun, es stehen aber bereits einige interessante Paarungen fest, wie die zwischen dem TSV Wendlingen und der TSG Esslingen oder zwischen dem TB Ruit und dem 1. FC Frickenhausen. Die 3. Runde wurde auf den 11. September angesetzt, die 4. Runde auf den 2. Oktober, das Achtelfinale wird am 6. November ausgetragen, das Viertelfinale am 16. April 2026, das Halbfinale am 14. Mai und das Finale – gemeinsam mit den Frauen und möglicherweise auch der Jugend – schließlich am 4. Juni. Ein Ausrichter dafür wird noch gesucht.

Bezirkspokal, 1. Runde

10. August, 13 Uhr

Raidwangen II/Oberensingen III – Baltmannsw. II/Aichwald II

10. August, 15 Uhr

TSV Schlierbach – GSV Dürnau

GFV Odyssia Esslingen – Wernauer SF

ASV Spartania Eislingen II – AC Catania Kirchheim II

TB Neckarhausen – TSV Eschenbach II

TSV Weilheim II – SGM Ohmden/Holzmaden II

Türk. SV Ebersbach – TSGV Hattenhofen

SGM Bad Überkingen / Hausen II – TSV Gruibingen

TSV Ottenbach II – VfB Reichenbach II

TSV Denkendorf II – TSG Zell u.A. II

SC Altbach II – TSV Oberlenningen

Spfr Jebenhausen – TSV Ötlingen

TSV Bad Boll II – TSG Salach II

TSV Harthausen II – TSG Zell u.A.

TV Bempflingen II – ASV Spartania Eislingen

SC Uhingen II – TSV Scharnhausen

TSV Köngen II – TSV Ötlingen II

Spfr Dettingen/Teck II – TSV RSK Esslingen II

TSV Beuren – TV Birenbach

SV 07 Aich – TSV Wäschenbeuren II

TSV Raidwangen – TV Tischardt

FV 09 Nürtingen II – VfR Süssen II

SGM Höllbach II – TSV Baltmannsweiler

FTSV Kuchen II – 1. Göppinger SV III

TV Eybach – SGM Aichtal

SPV 05 Nürtingen – 1. Göppinger SV II

TB Holzheim – TSV Kohlberg

TB Ruit II – TSG Esslingen II