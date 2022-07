Pöhl in Sachsen

1 Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 21.000 Euro. Foto: picture alliance / dpa/Stephan Jansen

Eine 81 Jahre alte Autofahrerin hat beim Ausparken einen Sachschaden von rund 21.000 Euro angerichtet. Der Unfall ereignete sich am Strand einer Talsperre.















Beim Ausparken hat eine 81-jährige Autofahrerin in dem zu Pöhl gehörenden Helmsgrün im Vogtland sieben Autos beschädigt. Dabei richtete die Frau einen Sachschaden von etwa 21.000 Euro an.

Nach Angaben der Polizei in Zwickau vom Montag, versuchte die Seniorin am Sonntagnachmittag, am Strand der Talsperre Pöhl rückwärts aus einer Parklücke zu fahren. Der Wagen stieß dabei gegen einen anderen geparkten Wagen. Als sie dann wieder vorwärts fuhr, kollidierte sie laut Polizei mit fünf weiteren Autos.