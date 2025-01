Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl: Die AfD kommt in die Schulen – wie passt das?

1 Vor Debatten werden Schülerinnen und Schüler von ihren Lehrern darauf vorbereitet. Foto: dpa/Murat

Einige Gymnasien richten Podiumsdiskussionen zur Bundestagswahl aus – und laden auch die AfD ein. Dafür ernten sie mitunter Kritik. In Filderstadt-Sielmingen wird vor einem Gymnasium sogar die Antifa demonstrieren. Das Kultusministerium macht jedoch klare Vorgaben.











Link kopiert

Nein, so hatte sich Peter Bizer das nicht vorgestellt. Noch ein halbes Jahr, dann wird der Rektor des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) in Filderstadt-Sielmingen sich in den Ruhestand verabschieden. Seit der Gründung der Schule 2003 ist er ihr Leiter, und er hätte seine Laufbahn gern in Ruhe und Frieden abgeschlossen. Davon ist er allerdings derzeit weit entfernt. Eine Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl, die die SMV am 21. Januar abends ausrichtet, sorgt für Aufregung und hat eine Demo der Initiative Antifaschistische Filder hervorgerufen. Der Grund: Neben Nils Schmid (SPD) oder Matthias Hiller (CDU), Vertretern von Grünen, FDP, Linke und BSW ist auch er eingeladen: Christof Deutscher, AfD-Kreissprecher, Regionalrat und nun auch Bundestagskandidat.