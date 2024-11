Podiumsdiskussion in Denkendorf: Sind Bitcoins ein seriöses Zahlungsmittel?

1 Im Esslinger Friseursalon von Peter Gress (links) konnten die Kunden seinerzeit mit Bitcoins bezahlen. Til Herdter vom Bitcoin Store erklärte ihm die Verfahrensweise. Foto: Bitcoin Store

Sind Bitcoins die Währung von morgen? Beim Podiumsgespräch in Denkendorf diskutierte der Esslinger CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Deuschle mit seinen Gästen über die Kryptowährung.











Link kopiert

Fast hätten die Plätze nicht gereicht. „Es besteht ganz viel Redebedarf“, schloss der Esslinger Landtagsabgeordnete Andreas Deuschle (CDU) aus dem großen Interesse des Publikums. Am Mittwochabend hatte er zur Informationsveranstaltung „Bitcoin – Währung von Morgen?“ in den Bürgertreff in Denkendorf eingeladen. Rund 70 Gäste sind der Einladung gefolgt. Neben Informationen von Perihan Karacam, die an der Stuttgarter Börse als Referentin für Finanzmarktkriminalitätsbekämpfung arbeitet, berichtete der Esslinger Bitcoin-Enthusiast Peter Gress über seine einstigen Erfahrungen mit der Kryptowährung in seinem Friseursalon. Moderiert wurde der Abend vom Kandidaten der CDU für die nächste Bundestagswahl, David Preisendanz.