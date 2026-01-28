Podiumsdiskussion: Fairer Schlagabtausch der Kandidaten – aber kompromisslos
10
Die Podiumsteilnehmer von links nach rechts: Mersedeh Ghazaei, Hans Ulrich Rülke, Cem Özdemir, Annika Grah, Chefredakteur Joachim Dorfs, Manuel Hagel, Andreas Stoch und Markus Frohnmaier. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Lust auf Politik, Lust auf Wahlkampf, Lust auf Begegnung mit Menschen – den Spitzenkandidaten für die Landtagswahl ist anzumerken, mit wie viel Engagement sie um Stimmen kämpfen.

Vielleicht hat der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel einen kleinen Heimvorteil bei der großen Podiumsdiskussion unserer Redaktion zur Landtagswahl. Denn er hatte den kürzesten Weg zum Look 21 in der Stuttgarter Innenstadt, weil die CDU-Landesgeschäftsstelle auf der anderen Straßenseite genau gegenüber liegt. Doch auch Cem Özdemir (Grüne), Andreas Stoch (SPD), Markus Frohnmaier (AfD) Hans Ulrich Rülke (FDP) und Mersedeh Ghazaei (Linke) schafften es natürlich pünktlich. Und ziemlich pünktlich legten STZN-Chefredakteur Joachim Dorfs und Landesredakteurin Annika Grah, los, die den Abend moderierten. Munitioniert hatten die sich mit den Themen, die den Bürgern ausweislich der Umfragen am meisten unter den Nägeln brennen, und mit Fragen, die Leser im Vorfeld eingereicht hatten.

