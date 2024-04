Podium-Festival in Esslingen: Musik kann auch politisch sein

1 Acht Kontrabässe formierten sich „Gemeinsam für die Demokratie“ beim experimentellen Konzert „Atonal für Deutschland“ in der Esslinger Frauenkirche. Foto: Gaby Weiß

Das Esslinger Podium-Festival zeigt sich in diesem Jahr so engagiert wie nie zuvor. In einem bewegenden Konzert unter dem Titel „Atonal für Deutschland“ setzten Musikerinnen und Musiker in der Frauenkirche „Laute Musik gegen Rechtsextremismus“.











Angesichts düsterer Zeiten, allgegenwärtiger Krisen und einer Gegenwart, in der Populismus und Rechtsextremismus um sich greifen und Angriffe auf die Freiheit von Meinung, Wissenschaft und Kunst sich häufen, muss die Demokratie verteidigt werden. Laut und deutlich. Das meinen die Macher des Esslinger Podium-Festivals, das – in diesem Jahr politisch wie selten zuvor – am Freitagabend mit seinem Konzert-Projekt unter dem Titel „Atonal für Deutschland“ in der Esslinger Frauenkirche „Laute Musik gegen Rechtsextremismus“ versprach.