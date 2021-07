1 Florian Willeitner, Georg Breinschmid und Igmar Jenner (von links) sind bestens aufeinander eingespielt. Foto: Roberto Bulgrin

In der Bechtle-Druckhalle spielte die Formation „First Strings on Mars“ Science-Fiction-Kammermusik. Die Musiker entführten das Publikum dabei in fremde Kulturen.

Esslingen - Geigenklänge tanzen wie Lichtblitze auf der Irischen See. In „Novemberlicht“ hat der Komponist Florian Willeitner Motive aus der Musik der grünen Insel verarbeitet. Da blitzen Versatzstücke aus Volksliedern auf. Dabei findet der Musiker mit seiner Gruppe „First Strings on Mars“ (deutsch: Erste Saiten auf dem Mars) seinen ungewöhnlichen Stil. Fremd klingt die Musik, und doch ist dem Publikum so vieles vertraut. In der Druckhalle des Bechtle-Verlags in der Esslinger Zeppelinstraße begeisterten die fünf Musiker das Publikum beim Podium Festival mit ihrer Science-Fiction-Kammermusik, die verstörte und faszinierte.