Podium Festival Esslingen: Schwelgerische Songs und jazziger Drive

1 Mit ausdrucksstarker Stimme: die iranische Sängerin Golnar Shahyar Foto: Rainer Kellmayer

Die iranische Sängerin Golnar Shahyar und das Vision String Quartet begeisterten beim Podium Esslingen in der Graffitihalle der Druckerei Bechtle. Das spektakuläre Programm kannte keine stilistischen Grenzen.











Ob in der Kirche oder einem Eisenlager, in Kellergewölben oder einer Autowerkstatt – das Podium Esslingen hat sich seit der Gründung 2009 auf die Fahnen geschrieben, die Genregrenzen der klassischen Musik einzureißen und die Klänge an ungewöhnliche Orte zu transportieren. Dieser Tradition bleibt die Mannschaft um Festivalchef Joosten Ellée bei der 17. Auflage des Festivals treu. Was wäre ein geeigneterer Konzertsaal für das alle Grenzen sprengende Event der persischen Ausnahmekünstlerin Golnar Shahyar mit dem Vision String Quartet gewesen als die Graffitihalle der Druckerei Bechtle? Die mit spielerischer Leichtigkeit zwischen Klassik, Tradition und Jazz changierende, verschiedene Stile und Kulturen verbindende Musik ging eine geglückte Symbiose mit der bunten Vielfalt der an die Wände gespritzten Kunstwerke ein. Aus dem 800 Quadratmeter großen Raum, in dem einst die Rotationsmaschinen der Druckerei Bechtle ratterten, haben sieben Stuttgarter Graffiti-Sprayer 2021 einen Kunstraum mit einer schrillen Vielfalt aufwendiger Figuren, verschnörkelter Schriftzüge und geometrischer Formen geschaffen.