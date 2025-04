Podium-Festival Esslingen: Logistisch ausgeklügelt und perfekt geplant

1 Die beiden Geschäftsführerinnen Selma Brauns (links) und Gabriele Zerweck sorgen nicht nur hinter den Kulissen des Podium-Festivals für eine reibungslose Organisation: Sie sind auch bei jedem Konzert vor Ort. Foto: Gaby Weiß

Das Organisationsteam des Esslinger Podium-Festivals muss unzählige Dinge bedenken, vorbereiten und regeln, um die elftägige Veranstaltung mit rund 100 Musikerinnen und Musikern auf die Beine zu stellen.











Link kopiert

Nach dem Festival ist vor dem Festival: Wenn am 8. Mai das diesjährige Podium-Festival mit dem Eröffnungskonzert in der Esslinger Stadtkirche St. Dionys startet, liegt ziemlich genau ein Jahr Vorbereitungszeit hinter dem Organisationsteam. Denn in der Regel werden bereits direkt nach der letzten Veranstaltung des Vorjahres die Räumlichkeiten und Hotels für den Festivalzeitraum des Folgejahres reserviert. Zwölf Monate lang wird das 2009 als alternatives Kammermusikfestival gegründete Kunstfest von einem kleinen hauptamtlichen Team mit ausgeklügelter Logistik geplant und organisiert.