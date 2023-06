Verletzungsbilanz der Fußball-Bundesliga In dieser Saison hatten die Profis des VfB Stuttgart kaum Verletzungspech

In den beiden Vorjahren landete der VfB Stuttgart in der Verletzungstabelle der Fußball-Bundesliga weit hinten. Diesmal beendet der Club die Saison in einem ganz anderen Bereich des Klassements.