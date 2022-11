1 Unser Man of the Match gegen Augsburg: Borna Sosa. Foto: Baumann/StZN

Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der aktuellen Situation beim VfB Stuttgart. In der 222. Folge blicken wir auf alle wichtigen Themen rund um die Weiß-Roten aus Bad Cannstatt.















Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 222. Folge sprechen Philipp Maisel und Christian Pavlic über die Gänsehaut-Choreo des CC und den Sieg gegen Augsburg. Dazu im Fokus: Borna Sosa auf dem Weg zur Topform – und der Blick voraus auf das Spiel in Gladbach am Freitag (20.30 Uhr/Liveticker).

Die Schwerpunkte dieser Podcast-Folge:

• Begrüßung & Themenvorstellung 00:00:00

• Rückblick #VfBFCA 00:01:45

• Vermeintliches Handspiel als Wendepunkt? 00:10:50

• Sosa auf dem Weg zur Topform 00:14:58

• 25 Jahre CC mit Gänsehaut-Choreo 00:22:06

• Trubel um Löw und Co. 00:29:21

• NLZ-Newsflash & VfB-Frauen 00:32:33

• Ausblick #BMGVfB 00:39:57

• MeinVfB-Taktiktafel 00:44:20

• Ausblick #VfBBSC 00:52:51

• MeinVfB-Taktiktafel 00:59:34

Hier geht es zur aktuellen Podcast-Folge:

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Jeweils donnerstags erscheint die neue Episode auf den diversen Plattformen und Podcatchern Ihrer Wahl.

PodCannstatt auf Spotify | bei Apple Podcast | via Soundcloud