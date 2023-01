1 Die Polizei fand bei dem 60 Jahre alten Mann knapp 200 Gramm Cannabis (Symbolfoto). Foto: imago images/Panthermedia/nilswey via www.imago-images.de

In Plüderhausen kommt es offenbar zu einem versuchtem Raub in einer Wohnung. Weil es verdächtig riecht, durchsucht die Polizei die Räume und findet gleich mehrere Drogen bei einem 60 Jahre alten Mann.















Die Polizei hat in Plüderhausen im Rems-Murr-Kreis nach einem mutmaßlich versuchtem Raub verschiedene Drogen gefunden. In einer Mitteilung erklärten die Beamten, dass ein Zeuge gegen 20.50 Uhr die Polizei verständigte, weil er aus der Wohnung seines Nachbarn laute Schläge hörte. Sie rührten offenbar von einem Kampf her.

Vor Ort trafen die Polizisten auf einen verletzten 60 Jahre alten Mann. Er gab an, dass zwei Personen bei ihm eingebrochen seien und es zur Rangelei kam. Da in der Wohnung des Mannes starker Marihuana-Geruch wahrgenommen wurde, durchsuchten die Beamten die Wohnung nach Drogen. Hierbei wurden verschiedene Betäubungsmittel, wie Ecstasy, Amphetamine und knapp 200 Gramm Cannabis gefunden.

Der 60-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.